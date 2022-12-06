Örs’e saldıran AKP’li Işık konuştu: Genel Kurul’da zaman zaman böyle şeyler olur

BİLAL ÇELİK

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldırarak yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık Diken’e konuştu: “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar.”

Hüseyin Örs’e saldıran Zafer Işık Diken’e konuştu. (Twitter)

TBMM’deki kavgada AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı.

Diken’in hastane ve İYİ Partili kaynaklardan edindiği bilgiye göre kalbinde pil bulunan Örs’ün kalp ritmi elektroşokla düzene sokuldu. Örs, tedbir amaçlı uyutulurken, hayati tehlikeyi atlattığını söylemek için erken.

Saldırının ardından Zafer Işık Diken’e konuştu.

‘Zaman zaman böyle şeyler olur’

Işık, söz konusu saldırının ‘olayın sıcaklığı’yla yaşandığını söyledi. İYİ Parti grubunun ‘saldırması’ sonucu böyle bir ‘mukavemet’ gösterdiklerini söyleyen Işık, Örs’e vururken ‘elinde bir cismin olmadığını ve yere düşerken yaralanmış olabileceğini’ söyledi.

Işık, Örs’ün elektroşokla hayata döndürüldüğünün ‘doğru olmadığını’ savundu.

Böyle bir olayı ‘kendisinin de istemediğini’ söyleyen AKP’li Işık, “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur” diyerek kendini savundu.

‘Olayın kendilerinden kaynaklanmadığını ve özür dilemeyeceğini’ söyleyen Işık, kendisinin kamuoyuna bir açıklama yapmayacağını AKP grubu ‘lüzum görürse’ açıklama yapılacağını söyledi.