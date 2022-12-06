İYİ Partili Hüseyin Örs, kalp masajıyla hayata döndü: Hayati tehlikesi sürüyor

TBMM’deki kavgada AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı.
Diken’in hastane ve İYİ Partili kaynaklardan edindiği bilgiye göre kalbinde pil bulunan Örs’ün kalp ritmi elektroşokla düzene sokuldu. Örs, tedbir amaçlı uyutulurken, hayati tehlikeyi atlattığını söylemek için erken.
TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde tartışmalar yumruklu kavgalara dönüşüyor.
AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, oturuma ara verilmesinin ardından İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldırdı.
Diken’e konuşan CHP’li milletvekillerinin verdiği bilgilere göre kafasına darbe alan İYİ Partili Örs hastaneye kaldırıldı.
Diken’in edindiği bilgilere göre Örs, hastanedeki kalp masajıyla hayata döndürüldü. Yoğun bakıma alınan İYİ Partili Örs tedbir amacıyla uyutulurken hastane kaynakları, “Durum kontrol altına alındı fakat hayati tehlikeyi atlattığını söylemek erken” bilgisini paylaştı. Örs’ün kalp pili olduğu öğrenildi.