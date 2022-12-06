İYİ Partili Hüseyin Örs, kalp masajıyla hayata döndü: Hayati tehlikesi sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO üyelikleri için, Finlandiya’nın silah ambargosunu kaldırdığını açıklaması gerektiğini; İsveç’in ise suçluların iadesi, terörizmin finansmanı gibi konularda halen atması gereken adımlar olduğunu belirterek bu ülkelerin üyeliklerine Türk halkının ikna olması gerektiğini söyledi.