Diken

Yaramazlara biraz batar!

TBMM’de yumruklu kavga: AKP’li Işık’ın saldırısına uğrayan İYİ Partili Örs yaralandı

TBMM’deki kavgada AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs yaralandı. Kafasına darbe alan Örs, hastaneye kaldırıldı.

TBMM'de kavga: Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı. (Twitter)
TBMM’de kavga: Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı. (Twitter)

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde tartışmalar yumruk kavgalara dönüşüyor.


İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz kürsüde konuşma yaparken AKP’li ve İYİ Partili milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, oturuma ara verilmesinin ardından İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldırdı.

Diken’e konuşan CHP’li milletvekillerinin verdiği bilgilere göre kafasına darbe alan İYİ Partili Örs hastaneye kaldırıldı.

Saldırıysa kameralara şöyle yansıdı;

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