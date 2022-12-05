Kılıçdaroğlu: Tiranlar, zorbalar hep giderler; o da altı ay içinde gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütçenin arkasında hükümet yok. Atanmışlar gelmiş buraya bize bütçeyi sunuyorlar. Talimat almadan hiçbir bakan parmağını bile kaldıramaz” dedi.

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Meclis’teki bütçe görüşmelerine söz alan CHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* (5 Aralık Kadın Hakları Günü) Bu parlamentoda çok daha fazla kadın milletvekilinin olmasını arzu eden biriyim.

* Bütçenin arkasında hükümet yok. Atanmışlar gelmiş buraya bize bütçeyi sunuyorlar. Talimat almadan hiçbir bakan parmağını bile kaldıramaz. Cumhurbaşkanı başdanışmanı tek kişilik hükümet diyor. Öyleyse gelecek buraya bütçesini sunacak.

* Nerelere paranın harcandığını bilmiyoruz. Parayı harcayan irade buraya gelmiyor. O gelmeyince biz hangi bütçeyi konuşacağız.

* Ağızları bal damlıyor. Çıkın sokağa, tam tersi bir toplum.

* Seçilen bir cumhurbaşkanının parlamentoya gelip kendi bütçesini sunmaması her türlü parlamentoya saygısızlıktır. Geleceksiniz buraya eleştirilere göğüs gereceksiniz her türlü de eleştiriye cevap vereceksiniz.

* Geldi Meclis’i açtı da ne oldu? Kimsenin konuşmadığı bir ortamda konuşmak istiyor.

* Erdoğan eski Erdoğan değil, eleştirilere tahammülü yok. Etrafındakiler de “Çok iyi yaptınız efendim…” Bu sistem sizi siyaset yapmaktan alıkoydu.

* 701 soru önergesine cevap verilmemiş. Ne demektir soru önergesine cevap vermemek?

* (AKP sıralarına) Siz buna itiraz etmiyorsanız parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüş olursunuz. Sizin nasıl milletvekili seçildiğinizi çok iyi biliyorum.

* (AKP sıralarından gelen bağrışmalara) Ağlamayın.

* Özellikle atananlara sormak istiyorum: Sayıştay faaliyet raporlarına baktı. 17 kurumun raporları hiç yayınlanmadı. Yani bu kurumun yöneticileri diyor ki, “Ne demek Sayıştay, Meclis.” Siz bunu içinize sindiriyor musunuz? TBMM adına denetleme yapan kuruma bilgi vermiyor.

* (AKP sıralarına) 10 ayrı madde halinde Sayıştay raporu geldi? Allah aşkına söyleyin, içinizden kim baktı bu raporlara?

* Sorgulamamak iradeyi ipotek altına vermektir. Bu korkuyla devlet yönetilmez. Kul hakkına riayet edeceksin.

* Dünyada enflasyonun olduğunu söylüyorsunuz. Enflasyonu da alıp halkın sırtına bindiriyorsunuz.

* Parlamentoyu o kadar itibarsız hale getirdiniz ki önce uygulamayı yapıyorlar sonra bakıyorlar bu uygulama için kanun çıkması lazım. Sonra yasayı Meclis’e getiriyorlar. Borçlanıyorlar. Sonra bakıyorlar borç sınırını aşmışlar. Meclis’e getiriyorlar.

* Türkiye’de ikili bir yapı oluştu. Saray’da yaşayanlar ve Saray’ın dışında yaşayanlar.

* Dünyanın en aşağılık insanları şüphesiz uyuşturucu baronlarıdır. Uyuşturucu insan onurunu yok eder ve öldürür. Uyuşturucu baronları öldürerek zenginleştirir.

* Bu aşağılık insanlar mücadele etmek için dünya ne yaptı? Paralarını sisteme sokmaları lazım. Yasal değilse sisteme sokamıyorlar. Dünya böyle. Milyonlarca doları bu yoldan kazananlar paraları yasal olarak sisteme sokamıyorsa ne yapması lazım? Depolamaları lazım.

* Böyle bir depo yok, hadi parayı depoya koydun ama bir şey satın alamıyorsan bu paranın hayrını uyuşturucu baronu göremez.

* Dünya böyle, biz de böyle yapacağız dedik. Uluslararası kurumlara söz verdik ama kimse yatırım yapmayınca yedi kez yasal düzenleme yaptılar “Parayı getir, nereden kazandığını asla sormayacağım” dediler.

* Bu karar aşağılık uyuşturucu baronları için nimet oldu. Onlar için Türkiye, kirli paralarının yıkanacağı, temizleneceği bir ülke haline geldi.

* Çocuğu uyuşturucu kullanan annelerle görüştüm, haberiniz yok sizin. Bağcılar’a gittiniz mi, araştırma raporlarını göndereceğim size. 2022’de 20 araştırma önergesi verdik. Uyuşturucu kullananlar evlatlarımız. Met dedikleri ürün ta Afganistan’dan geliyor.

* Sınırları yol geçen hanına döndürdünüz. Uyuşturucu Türkiye’ye geliyor, torbacı yakalıyorsunuz. Torbacıyı kullananda sorun, o adamla neden mücadele etmiyorsunuz. Ahlak kavramını çok yıprattınız. Meclis’e Gazi Meclis diyorsunuz. Tarihi de bilmiyorsunuz.

* (“Aday bile olamıyorsun” diyen AKP’li vekile) Sen nerenin vekilisin onu bile bilmiyorsun.

* Bakmayın vatan nidalarına, bu Saray’da ideolojik bir şey yok. Bir ideolojisi ve felsefesi yok.

* Tümüyle Türkiye’den koptu. Açlığı, işsizliği, sığınmacıları reddediyorlar.

* Onun reddetmeyeceği bir gerçeği söyleyeyim: Tiranlar, zorbalar hep giderler. O da altı ay içinde gidecek.

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