Boğaziçi’nde rektör Erdoğan için kampüs kapattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘kayyım’ olarak atadığı rektör Prof. Dr. Naci İnci, Kandilli kampüsünü Erdoğan geleceği için kapattı.

Rektörlük personele e-posta göndererek, ‘idari izinli’ olduklarını söyledi.

Erdoğan 10 Haziran’da Kandilli Bilim Teknoloji ve Araştırma Binası’nı açacak. İnci açılışı “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifiyle mutluluk duyacağız” sözleriyle duyurmuştu.

Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle sabah saatlerinde personele e-posta gönderildi ve idari izinli oldukları söylendi.

Boğaziçi Fatihi Sultan Kayyum Han şerefine kampüsü kapattık, bekleriz… pic.twitter.com/D0Y73gSxNt — Bogazici_SE (@BogaziciSe) June 9, 2022

10 Haziran’da enstitülerde bilimsel çalışmalar da dahil olmak üzere birçok iş Erdoğan ziyareti nedeniyle durmuş olacak.