Boğaziçi’ne kampüs bağışlandı, ‘kayyım rektör’ şükranlarını sundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Üniversitesi’nin kullanımında bulunan Anadolu Hisarı’ndaki kampüs alanını Boğaziçi Üniversitesi’ne ‘bağışladı.’

Bunun üzerine ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘şükranlarını sundu.’

Üniversite mensuplarına e-posta yollayan İnci, mevcut kampüs alanlarının eğitim ve öğretim faaliyetlerine yetmediğini belirterek şunları söyledi: “Yaptığımız girişimler sonucu, bugüne kadar Marmara Üniversitesi’nin kullanımında olan Anadolu Hisarı’ndaki kampüs alanı, mevcut kampüslerimize ek olarak üniversitemize tahsis edilmiştir.

Beykoz ilçesi, Göksu mahallesinde bulunan kampüs alanı toplamda 122 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz alanına sahiptir. Halihazırda Marmara Üniversitesi tarafından kullanılan kampüsteki akademik ve idari birimler bahar 2022 döneminin sonunda boşaltılarak kullanımımıza devredilecektir. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ise yeni inşa edilmekte olan kendi kampüsü tamamlanıncaya kadar mevcut kampüste eğitim ve öğretime devam edecektir.“

İnci, Erdoğan’a teşekkür etmeyi de ‘ihmal etmedi’: “Üniversitemizin yeni kampüs alanıyla büyümesi ve gelişmesi için destek veren cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunarız. Kampüs alanının tahsisini gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımız sayın Murat Kurum’a teşekkür ederiz. Boğaziçi Üniversitesi tarihine geçecek bu önemli gelişmenin hayırlı olmasını dilerim.”

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla rektör olarak atanması sonrası ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, Boğaziçililerin protestoları birçok kente yayılmış; özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı. Erdoğan’ın kararıyla atanan Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla 15 Temmuz’da görevden alınmıştı.

Bulu’nun ardından 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak, rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yine Erdoğan’ın kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmıştı.