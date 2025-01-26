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Yaramazlara biraz batar!

Ankara'da bir apartmanda yangın: Dokuz kişi dumandan etkilendi

Ankara’da beş katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede çıkan yangın sonucunda dokuz kişi dumandan etkilendi. Tahliyeden sonra patlama meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Çankaya ilçesindeki Tunalı Hilmi Caddesi’nde bulunan beş katlı bir apartmanın dördüncü katında Fatma Fitnat Atalay, Yusuf Tayfun Çakmak ve Gülhan Çakmak’ın yaşadığı dairede, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Atalay ile Çakmak çiftinin yanı sıra diğer dairelerde yaşayanlarla birlikte binadakilerin tahliyesine yardımcı olmak için içeri girenlerin de aralarında olduğu dumandan etkilenen kişiler, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Dumandan etkilenen dokuz kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Olaya tanıklık eden Cem Meral, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kadının çığlık atarak binadan dışarı çıktığını, bunun üzerine, apartman sakinlerinin tahliyesine yardımcı olmak amacıyla binaya girdiğini söyledi.

Fatma Fitnat Atalay’ın yangın nedeniyle panik yaşadığını belirten Meral, Gülhan Çakmak’la kendisi gibi binada yaşayanları dışarı çıkarmak amacıyla içeri giren ancak dumandan etkilenen bir kişinin dışarı çıkmasına yardımcı olduğunu anlattı.

Meral, tahliyeden sonra binada patlama meydana geldiğini söyledi.

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