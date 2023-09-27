Akşama Postası / 27 Eylül 2023

Rapor: Türkiye, ‘küresel organize suçlar’da Avrupa birincisi

Uluslararası Organize Suç İnisiyatifi’nin raporuna göre Türkiye Avrupa’da organize suç endeksinin en yüksek olduğu ülke.

Özgür Özel: CHP sağa kaydı ama biz düzelteceğiz

CHP genel başkan adayı Özgür Özel, partinin sağa kaydığını ama bunu düzelteceğini dile getirdi.

İmamoğlu’ndan CHP’li ilçe başkanına tepki: Rezillik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’e törene katılımın azlığından şikayet ederek tepki gösterdi.

Türkiye de var: 32 ülkeye iklim değişikliği davası

Portekizli gençler Türkiye dahil 32 ülke hakkında iklimle ilgili sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) dava açtı.

Mehmet Şimşek yine ‘sabır’ istedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, doğru yolda olduklarını ancak yine de ‘sabırlı olunması’ gerektiğini dile getirdi.

Koca: Kesinlikle Eris varyantına yeni tedbir gerekmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eris varyantıyla ilgili ‘kesin’ konuştu:“Yeni bir tedbir gerekmiyor.”

Altın Portakal’da sansüre karşı bir tavır da yönetmen ve yapımcılardan: 27 film çekildi

‘Kanun Hükmü’ isimli belgeselin Altın Portakal Film Festivali’nin programından çıkarılmasına çoğu yönetmen ve yapımcı kayıtsız kalmadı. 27 film festivalden çekildi.

Çok okunan Nazi askerini parlamentoda alkışlattıran Kanada Avam Kamarası başkanı istifa etti

Son gülen Aykut Erdoğdu oldu: Mehmet Cengiz davasında tazminat kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) ‘beşli çete’den Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz’in şikayetiyle eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’na hapis cezası veren mahkemeyi hatalı buldu. ‘Hak ihlali’ kararı veren AYM, Erdoğdu’ya tazminat ödenmesini de hükmetti.

Dolar ve avro ‘çaktırmadan’ yükseliyor

Lira, dolar ve avro karşısında erimeyi sürdürüyor.

Musul’da düğün salonunda yangın: 93 ölü, 100 yaralı

Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında en az 93 kişi hayatını kaybetti, 100 yaralı var.

Karabağlı Ermenilerin neredeyse üçte biri göç etti

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da başlattığı operasyonun ardından Ermenistan’a göç eden Ermenilerin sayısı 47 bin 115’e yükseldi.

Çok okunan Nazi askerini parlamentoda alkışlattıran Kanada Avam Kamarası başkanı istifa etti

Bank of America, dolar/TL’nin 2023 yılının son çeyreğinde 30’u göreceğini bildirdi.

Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bisiklet süren Doğanay Güzelgün’e otomobiyle çarparak ölümüne yol açan sürücü Temel Ünlü teslim oldu.

Borsada güne tedbirle başlayan hisseler – 27 Eylül 2023

Borsa İstanbul’da bugün sekiz hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Nazi askerini parlamentoda alkışlattıran Kanada Avam Kamarası başkanı istifa etti

Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı’nda Naziler için savaşan Ukraynalıyı parlamentoda ‘savaş kahramanı’ ilan edip alkışlattırmasına yönelik eleştirilerin ardından istifa etti.

Binance Rusya’dan çekiliyor

Kripto para borsası Binance, Rusya’dan çekileceğini açıkladı.