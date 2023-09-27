Yolsuzluk ve rüşvetle suçlanıyordu: Menendez kefaletle serbest bırakıldı

ABD’de Türkiye karşıtlığıyla bilinen Demokrat Senatör Bob Menendez, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla ilgili ilk kez hakim karşısına çıktı. Tüm suçlamaları reddeden Menendez 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Senatörün pasaportuna da el konuldu.

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Menendez, yüklü miktarda altın ve para karşılığında pozisyonu suistimal ederek, bazı iş insanları ve Mısır hükümeti çıkarına gizlice lobi faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyordu. Bunun karşılığında da yaklaşık 500 bin dolar nakit para ve değeri 100 bin doları aşan külçe altın aldığı iddia edilmişti.

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Yine iddiaya göre senatör bunları da eşiyle birlikte yaşadığı New Jersey’deki evinde çoğunu elbise dolapları ve çekmecelerin içine gizledi.

AA’nın haberine göre Menendez ve eşi tüm bu suçlamaları reddetti. Masum olduğunu ve bunu kanıtlayacağını söyledi.

Senatör Menendez, davaya bakan yargıç tarafından kişisel teminat karşılığında 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Şahsi pasaport ve seyahat evraklarını teslim etmesi istenen Menendez, sadece Kongredeki görevi nedeniyle yurt dışına resmi pasaportuyla seyahat edebilecek.

Eşi dışında davada ismi geçen diğer sanıklarla yanında avukatı hazır olmadan irtibat kurması yasaklanan Menendez’in, ayrıca Kongredeki Senato personeli, Dış İlişkiler Komitesi personeli veya davanın gerçekleri hakkında kişisel bilgisi olan siyasi danışmanlarla da iletişimi yasaklandı.

Eşi de New Jersey’deki evini güvence göstererek 250 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

İstifa çağrılarına direniyor

Demokrat senatörlerin yarıya yakını istifa çağrısı yaptı ama Menendez bu çağrılara karşı direniyor.

Öte yandan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Menendez’in suçlandığı rüşvet ve yolsuzluk iddialarına Mısır istihbarat servislerinin karışıp karışmadığını araştırıyor. NBC’nin aktardığına göre FBI’ın başlattığı istihbarat soruşturması, Menendez’e yöneltilen yolsuzluk davasına ek olarak yürütülüyor.

Türkiye karşıtlığıyla biliniyor

Kongre’de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin uzun süre başkanı olan Menendez, Ankara’nın Rusya’yla S-400 masasına oturmasından sonra ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçakları satmasına karşı çıkmıştı.

Senatör ayrıca Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki politikalarından da rahatsız.