Türkiye de var: 32 ülkeye iklim değişikliği davası

Portekizli gençler Türkiye dahil 32 ülke hakkında iklimle ilgili sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) dava açtı.

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BBC Türkçe’den Selin Girit’in haberine göre dava Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerinin tamamı, Britanya, Norveç, İsviçre, Rusya ve Türkiye’ye yönelik.

Gençler bu ülkeleri sera gazı emisyonlarını Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırma hedefine ulaşacak kadar azaltmamakla suçluyor.

Dava kendi türünde bir ilk

Bu dava kendi türünde Strasbourg’daki AİHM’e açılan ilk dava. Eğer dava kazanılırsa davalı hükümetler için yasal olarak bağlayıcı sonuçlar çıkabilir.

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Yaşları 11 ile 24 arasında değişen altı davacı, özellikle Portekiz’deki aşırı sıcaklıkların kendilerini kapalı alanda vakit geçirmeye zorlaması, uyuma, odaklanma veya egzersiz yapma imkanlarını kısıtlaması nedeniyle tepkili. Bazılarında da eko-kaygı, alerji ve astım dahil solunum rahatsızlıkları var.