İklim aktivisti gençler Türkiye’ye dava açtı

İklim aktivisti üç genç, Paris İklim Anlaşması’na uymadığı gerekçesiyle Türkiye’ye dava açtı.

Fotoğraf: Change.org

Dava açan Atlas Sarrafoğlu, Ela Naz Birdal ve Seren Anaçoğlu aynı zamanda da Change.org‘da imza kampanyası başlattı.

Gençler dava ve imza kampanyasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nın, iklim değişikliğini 1.5 derecede durdurma hedefiyle bağdaşmayan sera gazı emisyon artırım kararı, insan haklarımızı ihlal ediyor. İklim krizinin devam etmesi, Anayasa, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında güvence altına alınan,

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· Yaşama hakkımızı

· Nesiller arası eşitlik hakkımızı

· Özel hayatımızın korunması hakkımızı

· Sağlık hakkımızı

· Kültürel haklarımızı

· Maddi ve manevi varlığımızı geliştirme hakkımızı

· Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkımızı

· Eğitim hakkımızı

· Çalışma hakkımızı

· Sağlıklı gıda ve suya erişim hakkımızı ihlal ediyor.

Bizler, Türkiye’nin bilimsel temeli olmayan ve gerçekte bir ‘sera gazı artırım kararı’ olan hedefine insan haklarınıı ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıyoruz. İklim değişikliğinin 1.5 derecede durdurulması insan hakkımız.

İktidarda olduğunuz süre boyunca, yani yıllardır, uluslararası iklim zirvelerine katılıyor, iklim müzakerelerinde bulunuyorsunuz. Buna rağmen, sayenizde Paris İklim Anlaşmasını onaylayan sondan 6’ıncı ülke olduk.”