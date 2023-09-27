Atatürk Olimpiyat’ta boya skandalı: Bakım firmasının sözleşmesi feshedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atatürk Olimpiyat Stadı’nın bakımını yapan firmanın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Süper Lig’in üçüncü haftasında İstanbulspor-Galatasaray karşılaşması boya skandalıyla gündeme gelmişti.
Oyuncular, yemyeşil olmuş ve bunun çimlerinin oluşan yanıklar nedeniyle gıda boyasıyla boyanmasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.
TFF’den konuya ilişkin açıklama geldi. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizliklerin gözlendiği belirtilerek, “Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül tarihi itibarıyla feshine karar verilmiştir” dendi.