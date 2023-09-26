Stadda boya skandalı: Futbolcular yemyeşil oldu

Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki İstanbulspor-Galatasaray maçında futbolcular yemyeşil oldu. Stadın çimlerinin yanıklar nedeniyle gıda boyasıyla boyandığı iddia edildi.

Görsel: Twitter (X)

Süper Lig’in üçüncü haftasında ertelenen İstanbulspor-Galatasaray karşılaşması bugün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynandı.

Maçın ilk yarısında Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira aldığı darbe nedeniyle uzun süre yerde kaldı. Ardından ayağa kalkıp tedavi için kenara giden futbolcunun ekrana yansıyan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Torreira’nın saçı ve beyaz forması tamamen yeşile dönmüştü. İlerleyen dakikalarda diğer futbolcuların formaları da yeşile boyandı.

BeIN SPORTS’tan Deniz Biricik’in haberine göre bunun sebebi, çimlerinin oluşan yanıklar nedeniyle gıda boyasıyla boyanması.

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Ayrıca maç sonunda zeminle ilgili soruya Torreira, “Çok polemik yaratmak istemiyorum. Lig çok mücadeleci ve kaliteli bir lig. Zeminin, sahaların daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum” yanıtını verdi.

Olay sosyal medyada alay konusu oldu.

Galatasaray Kulübü “Küçük bir not olarak, bugün yeşil forma giymiyoruz” mesajı ve Şrek’in görselini paylaştı.

Admin after rolling on the pitch today 🐸 pic.twitter.com/nuLqNZsgbl — Galatasaray EN (@Galatasaray) September 26, 2023

Diğer tepkilerden bazıları şöyle:

Torreira ve yeşil elleri. pic.twitter.com/QpJ2j5ZqpU — Galatasaray Haber (@GSarayVideo) September 26, 2023

Adına Süper Lig dediğiniz bir organizasyon içinde milyon euro’larla yatırımlar yapıyoruz. Ne statları teftiş edersiniz ne de talimatı uygularsınız. En sonunda tarladan hallice KEPAZE bir zemini ayıbınızı örtmek için boyayıp daha fazla rezil oldunuz. Derhal istifa edin. @TFF_Org pic.twitter.com/xrXHIbe5RO — FİLALİGS (@filaligs1905) September 26, 2023

Olmayan markanın değerini play off sistemi ile artıracağını düşünen TFF'ye yeşil boya şoku. Çok okunan Fahiş konut aidatlarına karşı çözüm arayışı: Sertifika ve denetim şartı masada — Yusuf Kenan Çalık (@YusufKenan_) September 26, 2023

I’ve seen it all, enough internet for today pic.twitter.com/ZTXj6B9VQK — Galatasaray EN (@Galatasaray) September 26, 2023

Gökhan Dinç: "Ya gıda boyasıyla boyanmış arkadaş! Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çimi gıda boyasıyla boyanmış. Yakın bir zamanda Şampiyonlar Ligi finali oynandı abi bu çimler ne zaman yandı?



Torreira sarıydı, adam 20. dakikada Hulk'a döndü, yeşil oldu!" pic.twitter.com/O6dVMOOVJZ — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) September 26, 2023