Stadda boya skandalı: Futbolcular yemyeşil oldu

Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki İstanbulspor-Galatasaray maçında futbolcular yemyeşil oldu. Stadın çimlerinin yanıklar nedeniyle gıda boyasıyla boyandığı iddia edildi.
Süper Lig’in üçüncü haftasında ertelenen İstanbulspor-Galatasaray karşılaşması bugün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynandı.
Maçın ilk yarısında Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira aldığı darbe nedeniyle uzun süre yerde kaldı. Ardından ayağa kalkıp tedavi için kenara giden futbolcunun ekrana yansıyan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Torreira’nın saçı ve beyaz forması tamamen yeşile dönmüştü. İlerleyen dakikalarda diğer futbolcuların formaları da yeşile boyandı.
BeIN SPORTS’tan Deniz Biricik’in haberine göre bunun sebebi, çimlerinin oluşan yanıklar nedeniyle gıda boyasıyla boyanması.
Ayrıca maç sonunda zeminle ilgili soruya Torreira, “Çok polemik yaratmak istemiyorum. Lig çok mücadeleci ve kaliteli bir lig. Zeminin, sahaların daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum” yanıtını verdi.
Olay sosyal medyada alay konusu oldu.
Galatasaray Kulübü “Küçük bir not olarak, bugün yeşil forma giymiyoruz” mesajı ve Şrek’in görselini paylaştı.
Diğer tepkilerden bazıları şöyle:
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