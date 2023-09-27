Karabağlı Ermenilerin neredeyse üçte biri göç etti

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da başlattığı operasyonun ardından Ermenistan’a göç eden Ermenilerin sayısı 47 bin 115’e yükseldi.

Fotoğraf: Marut Vanyan / Twitter

17 Eylül’de Azerbaycan Dağlık Karabağ’da bir ‘antiterör’ operasyon başlatarak Ermeni güçlerden teslim olup ‘yasadışı rejim’e son vermelerini istemişti. Ermeni güçler, Azerbaycan’ın 24 saat sonra ateşkesi kabul etmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölgede ‘Ermenilere karşı etnik temizliğin yolda olduğunu’ söylemişti. Azerbaycan’sa bölgedeki Ermenilere ‘eşit yurttaş’ muamelesi yapacağına dair söz vermişti.

Reuters‘ın aktardığına göre 10 günde Karabağ’dan Ermenistan’a göç eden Ermenilerin sayısı 47 bin 115’i buldu. Operasyon öncesinde bölgedeki Ermeni nüfus yaklaşık 120 bindi.