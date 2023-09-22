Rusya: Karabağ’daki Ermeni güçler, silah ve mühimmatlarını teslim etmeye başladı

Rusya askerlerinin görev yaptığı Barış Gücü, Karabağ’daki Ermeni güçlerinin silah ve mühimmatlarını teslim etmeye başladığı açıkladı.

Fotoğraf: Sputnik

AA’nın haberine göre, bölgedeki Rus Barış Gücü’nden yapılan açıklamada, Ermeni güçlerin, silah ve mühimmatlarını Rus askerlerinin kontrolünde teslim etmeye başladığı, mevzilerini de terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bugüne kadar 800’den fazla silah, el bombası, havan topu, tanksavar ve uçaksavar füzesi teslim edildi” ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül’de Karabağ’da ‘anayasal düzeni tesis etmek’ amacıyla askeri operasyon başlattığını duyurmuştu.

Karabağ’daki Ermeni grupların, silah bırakmayı kabul etmesiyle harekat 24 saat sonra sona ermişti.

Ayrıca Azerbaycan, Dağlık Karabağ’daki beş Rus askerinin ‘yasa dışı Ermeni güçler’ zannedildiği için öldürüldüğünü duyurmuştu.