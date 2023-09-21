Azerbaycan beş Rus askerinin ‘yanlışlıkla’ öldürüldüğünü duyurdu

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’da beş Rus askerinin ‘yasa dışı Ermeni güçler’ zannedildiği öldürüldüğünü duyurdu.

Fotoğraf: Sputnik

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da Rus barış gücü birliğinden askerlerin bulunduğu bir araca hafif silahlarla ateş açıldığını, saldırı sonucu askerlerin öldüğünü duyurmuştu.

AA’nın haberine göre Azerbaycan Başsavcılığı ölen Rus askerlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“20 Eylül’de antiterör operasyonuna katılan bir grup Azerbaycan askeri, Terter ilinin Canyatak köyü kırsalında, Rus Barış Gücü askerlerini taşıyan bir araca, zorlu arazi koşulları, yağmur ve sis nedeniyle yasa dışı Ermeni güçlere ait araç zannederek ateş açmıştır. Olay sonucu, Rus Barış Gücü’nün beş personeli hayatını kaybetmiştir.

Bunun dışında aynı gün ve aynı köyün arazisinde, Rus Barış Gücü’ne ait kamyona yasa dışı Ermeni güçlerce ateş açıldı. Olayda, Rus Barış Gücü personeli bir asker öldü, bir asker yaralandı.”

Açıklamanın devamında her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, Azerbaycan ve Rusya başsavcılarının telefon görüşmesi yaparak soruşturmanın kapsamlı ve yoğun temasta bulunularak yürütülmesi konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde, sorumluların gereken cezayı alacağını, mağdurların ailelerine mali yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtmişti.