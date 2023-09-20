Rusya: Karabağ’da açılan ateş sonucu Rus barış gücü askerleri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da Rus barış gücü birliğinden askerlerin bulunduğu bir araca hafif silahlarla ateş açıldığını, saldırı sonucu askerlerin öldüğünü duyurdu.

Fotoğraf: Sputnik

Sputnik’in haberine göre bakanlıktan yapılan şunlar kaydedildi:

“20 Eylül tarihinde Rus barış gücü birliğinin Canyatağı köyü bölgesindeki gözlem noktasından döndüğü sırada Rus askeri personelinin bulunduğu otomobile hafif silahlarla ateş açıldı. Saldırı sonucunda otomobilin içinde bulunan Rus askerler öldü.”

Bakanlık ayrıca olayla ilgili tüm ayrıntıların açıklığa kavuşturulması için Rusya ve Azerbaycan’dan soruşturma makamları temsilcilerinin olay yerinde çalıştığı bilgisini verdi.

Ne olmuştu?

2020’de Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdirmek için anlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla, cephe hattında Rus askerlerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı. Ayrıca, ateşkesi denetlemek için ‘Ortak Merkez’ kurulmasına da karar verilmişti.

Ancak bugün Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Karabağ’da ‘anayasal yapıyı yeniden tesis etmek’ gerekçesiyle ‘anti-terör operasyonu’ başlatıldığını bildirince bölgedeki tansiyon yeniden yükselmişti.

Azerbaycan bugün Karabağ’daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.