Rusya’nın Ermenistan Büyükelçiliği protestocular tarafından kuşatıldı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki Rusya Büyükelçiliği binasının protestocular tarafından kuşatıldığı bildirildi.

Fotoğraf: Sputnik

Rusya Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Erivan’daki Rusya Büyükelçiliği binasının protestocular tarafından kuşatıldığı ve bu koşullarda çalışmanın mümkün olmadığı belirtildi.

Paşinyan yanlısı protestocular, Rus diplomatların Erivan'daki büyükelçilikten ayrılmasına izin vermiyor. https://t.co/WOHb7VghdT pic.twitter.com/55oC6VnMZY — Erkin Öncan (@erknoncn) September 19, 2023

Büyükelçiliğin Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’na diplomatik misyonun normal işleyişinin yeniden sağlanmasına yönelik önlemler alınması için bir nota gönderdiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

2020’de Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdirmek için anlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla, cephe hattında Rus askerlerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı. Ayrıca, ateşkesi denetlemek için ‘Ortak Merkez’ kurulmasına da karar verilmişti.

Ancak bugün Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da ‘anayasal yapıyı yeniden tesis etmek’ gerekçesiyle ‘anti-terör operasyonu’ başlatıldığını bildirince bölgedeki tansiyon yeniden yükseldi.