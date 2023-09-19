Rusya’nın Ermenistan Büyükelçiliği protestocular tarafından kuşatıldı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki Rusya Büyükelçiliği binasının protestocular tarafından kuşatıldığı bildirildi.
Rusya Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Erivan’daki Rusya Büyükelçiliği binasının protestocular tarafından kuşatıldığı ve bu koşullarda çalışmanın mümkün olmadığı belirtildi.
Büyükelçiliğin Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’na diplomatik misyonun normal işleyişinin yeniden sağlanmasına yönelik önlemler alınması için bir nota gönderdiği kaydedildi.
Ne olmuştu?
2020’de Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdirmek için anlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla, cephe hattında Rus askerlerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı. Ayrıca, ateşkesi denetlemek için ‘Ortak Merkez’ kurulmasına da karar verilmişti.
Ancak bugün Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da ‘anayasal yapıyı yeniden tesis etmek’ gerekçesiyle ‘anti-terör operasyonu’ başlatıldığını bildirince bölgedeki tansiyon yeniden yükseldi.