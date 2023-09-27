Borsa günü düşüşle tamamladı: Yarın ne bekleniyor?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kaybederek günü 8.213,76 puandan tamamladı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 141,7 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,15’la sigorta, en çok gerileyense yüzde 1,58’le ticaret oldu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5’lik büyüme tahminini yüzde 3,5’e yükseltti. EBRD’nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Banka’nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerdeyse bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4’e düşeceği öngörüldü.

AA’nın haberine göre analistler, yarın Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacağını vurgulayarak, buradan gelecek haber akışının piyasaların odak noktasında bulunacağını söyledi.

Ayrıca yurt içinde Merkez Bankası’nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışındaysa ABD’de büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları, bekleyen konut satışları, Almanya’da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi takip edilecek.

Analistler, yarın teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.