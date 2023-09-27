Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bisiklet süren Doğanay Güzelgün’e otomobiyle çarparak ölümüne yol açan sürücü Temel Ünlü teslim oldu.

Fotoğraflar: Neyran Elden / Twitter

18 Temmuz Salı sabahı Kartal yönüne giden 34 GNE 745 plakalı otomobil, Bostancı Sahil Yolu’nda, Doğanay Güzelgün’ün kullandığı bisiklete çarpmıştı. Ağır yaralanan Güzelgün, kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Tanıklardan Berk Okyay ve Ahmet Erkin Sert Diken’e konuşmuş, sürücünün kazadan sonra kaçtığını söylemişti: “Şahıs yanındaki kız arkadaşını da bırakıp kaçtı. Kadın da şahsın uyuşturucu tedavisi gördüğünü söyledi zaten. 20 dakika içinde suçu üstlenen biri geldi. Emniyet MOBESE kameralarından cinayeti işleyenin gelen kişi olmadığını tespit etti. Ben de o olmadığı yönünde ifade verdim.“

Güzelgün’ün avukatlarının yaptığı açıklamaya göre Ünlü kazadan aylar sonra polise giderek teslim oldu.