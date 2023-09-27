Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bisiklet süren Doğanay Güzelgün’e otomobiyle çarparak ölümüne yol açan sürücü Temel Ünlü teslim oldu.

Fotoğraflar: Neyran Elden / Twitter

18 Temmuz Salı sabahı Kartal yönüne giden 34 GNE 745 plakalı otomobil, Bostancı Sahil Yolu’nda, Doğanay Güzelgün’ün kullandığı bisiklete çarpmıştı. Ağır yaralanan Güzelgün, kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.


Tanıklardan Berk Okyay ve Ahmet Erkin Sert Diken’e konuşmuş, sürücünün kazadan sonra kaçtığını söylemişti: “Şahıs yanındaki kız arkadaşını da bırakıp kaçtı. Kadın da şahsın uyuşturucu tedavisi gördüğünü söyledi zaten. 20 dakika içinde suçu üstlenen biri geldi. Emniyet MOBESE kameralarından cinayeti işleyenin gelen kişi olmadığını tespit etti. Ben de o olmadığı yönünde ifade verdim.

Çok okunan
‘Beşli çete’den AKP’ye transfer çalımı: Eski bakan Lütfi Elvan, Kalyon Holding’de

Güzelgün’ün avukatlarının yaptığı açıklamaya göre Ünlü kazadan aylar sonra polise giderek teslim oldu.

Kadıköy’de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü: ‘Başkası teslim oldu’ iddiası

SON HABERLER

Bu koalisyon solunum yolu hastalıkları için

Türkiye’de yaklaşık 10 milyon insan solunum yolu hastalıklarıyla mücadele ediyor. Solunum sistemi hastalıklarıyla neden oldukları toplumsal ve ekonomik yükün büyük oranda önlenebileceğinden yola çıkan ilgili 17 uzmanlık ve altı hasta derneği Türkiye Solunum Koalisyonu’nu kurdu.