Kadıköy’de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü: ‘Başkası teslim oldu’ iddiası

Kadıköy’de bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün’ün arkadaşları, kazanın ardından bir kişinin gözaltında tutulduğu polis merkezinin önünde toplanarak olaya tepki gösterdi.

Olayın tanıklarından Berk Okyay ve Ahmet Erkin Sert Diken’e konuştu. Okyay “10-15 saniye önce çıksaydık muhtemelen 40 kişiye birden çarpacaktı. Bizi geçtikten sonra 50 metre ilerde acı fren sesi ve bir çarpma sesi duyduk ve Doğanay abiyi havada gördük” dedi.

Sert failin peşinden koşan kişi. Ayağında bisiklet ayakkabıları olduğu için hareketin sınırlı olduğunu ve yakalayamadığını söyledi: “Şahıs yanındaki kız arkadaşını da bırakıp kaçtı. Kadın da şahsın uyuşturucu tedavisi gördüğünü söyledi zaten. 20 dakika içinde suçu üstlenen biri geldi. Emniyet MOBESE kameralarından cinayeti işleyenin gelen kişi olmadığını tespit etti. Ben de o olmadığı yönünde ifade verdim.”

Fotoğraf: Neyran Elden

Kadıköy’de sabah saatlerinde Kartal yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GNE 745 plakalı otomobil, Bostancı Sahil Yolu’nda, Doğanay Güzelgün’ün kullandığı bisiklete çarptı. Ağır yaralanan Güzelgün, kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Güzelgün’ün arkadaşları, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltında tutulduğu Şehit Semih Balaban Polis Merkezi önünde toplandı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Gazi Bilir, yıllardır sporcu arkadaşlarıyla sabah 05:00-05:30’da bisiklet sürmeye çıktıklarını söyledi.

Bağdat Caddesi’nde çok hızlı araç kullanma sorununun yıllardır devam ettiğini ve bunun önlenemediğini belirten Bilir, Karayolları Trafik Kanunu’nun Avrupa standartları göz önünde bulundurularak değiştirilmesi gerektiğini aktardı.

Sürücünün yerine başkası teslim oldu iddiası

Bilir, arkadaşlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getirerek, “Sürücü kaçtı. Ben orada arkadaşımızın başında bekledim. Kaza yapan kişi kaçıyor ve yarım saat sonra bir başkası geliyor. Olay yerindeki arkadaşlar kaçan şahsın kazayı yapan kişi olmadığını söyledi. Emniyet görevlileri ilgileniyor. Yakalanmasını ve ceza almasını bekliyoruz. Bugün bir aileye ateş düştü” dedi.

Bu sabahki turu ayarlayan Berk Okyay olay anını Diken muhabiri Ayşegül Kasap’a şöyle anlattı: “Sabah erken buluşma nedenimiz daha az araba olması. Göztepe tarafından giderken üç tane polis çevirmesinden geçtik. Her gün olmasa da arada bir görüyorum bu çevirmeleri. Bugün yine beklerken yanımızdan çok hızlı bir araba geçti. Daha çıkmamıştık. Biz 10-15 saniye önce çıksaydık muhtemelen 40 kişiye birden çarpacaktı. Bizi geçtikten sonra 50 metre ilerde acı fren sesi ve bir çarpma sesi duyduk ve Doğanay abiyi havada gördük. Hemen gittik. Olayı birebir gören arkadaşlar da var. Olaydan 20 dakika sonra biri gelip ben çarptım diyor. Polis oradaydı. Kaçanı ilk görenler onun olmadığını söylüyor. Biri ayarlanmış 20 dakikada. Arka tarafı karanlık bir cinayet. Şüphelinin ismi adresi her şeyi belli oldu.”

Olayın görgü tanığı Ahmet Erkin Sert de çeşitli bisiklet gruplarıyla birlikte günün erken saatlerinde Bostancı İskelesi’nde toplanarak sürüşe çıktıklarını söyledi. Sert, bu sabah da 05:30’da buluşma noktasına gelirken bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Doğanay Güzelgün’e süratli şekilde gelen bir otomobilin çarptığını dile getirdi.

Kaza noktasına geldiklerinde sürücünün otomobilden inerek koşarak kaçmaya başladığını belirten Sert, “Ben peşinden koştum ama ayağımda bisiklet ayakkabısı olduğu için şahsın hızına yetişemedim. Sahil hattından minibüs yolu istikametine doğru kaçtı. Marmaray alt geçidinde izini kaybettim” dedi.

Kaza noktasında duran aracın içerisinde içki ve uyuşturucu madde olduğunu gördüklerini öne süren Sert, ayrıca şüpheli şahsın yanında kız arkadaşının da bulunduğunu söyledi: “Şahıs yanındaki kız arkadaşını da bırakıp kaçtı. Kadın da şahsın uyuşturucu tedavisi gördüğünü söyledi zaten.”

Bu sabah İstanbul’un Bostancı semtinde bisiklet sürmeye çıkan arkadaşımız Doğanay Güzelgün, henüz sürüşüne başlamadan önce kendisine yüksek hızda çarpan bir araç sebebiyle hayatını kaybetti. Sürücü kaçmaya çalıştı, araçta alkol ve uyuşturucu bulundu. pic.twitter.com/ctQaSWoiom — Neyran Elden (@neyranelden) July 18, 2023

‘Basit bir kaza değil cinayet’

Sert, kaçan şahsın yerine bir süre sonra başka bir kişinin olay yerine geldiğini iddia ederek, “Kaçan şahıs 20 dakika içerisinde başka birisini gönderdi. Şu anda karakolda başka bir kişi teslim olmuş durumda. Ancak aynı kişi değil. MOBESE kameralarından aynı kişi olmadığı açıkça görülüyor. Umarım katil yakalanır ve gerekli cezayı alır. Çünkü bu basit bir kaza değil cinayet. Tüm bisiklet camiasının başı sağ olsun” dedi.