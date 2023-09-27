Zeki Demirkubuz festivalden ‘sessizce’ çekilmiş: Canım bildiriye imza atmak istemedi

Yönetmen ve senarist Zeki Demirkubuz, Altın Portakal Film Festivali’nden ‘Hayat’ filmini çektiğini duyurmaya gerek duymamış. Demirkubuz, neden yönetmenlerle ortak bildiriye imza atmadığına yönelik bir eleştiriye “Canım istemedi” diye yanıt verdi.
Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlatan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, ‘filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği’ gerekçesiyle festivalden çıkarılmıştı. Yönetmen Nejla Demirci filmi hakkında verilen kararı ‘sansür’ olarak nitelemişti.
27 film festivalden çekilmişti
İlk olarak aralarında başkan Demet Akbağ’ın da yer aldığı 20 jüri üyesi, ‘filmlerde suç unsuru arayan bu bakışın ve sansürün kabul edilemeyeceğini’ belirterek belgesel seçkiye geri alınmazsa görevden çekileceğini açıklamıştı.
Bugün de Ulusal Yarışma’da yarışan yönetmenler ve yapımcılar ortak açıklamayla festivalden filmlerini çektiğini duyurmuştu.
Festivalden filmini çeken yönetmenler arasında ‘Hayat’ filmiyle yarışan Zeki Demirkubuz’un yer almaması eleştirilere neden olmuştu.
Demirkubuz, kendisinin listede yer almamasını eleştiren bir Twitter kullanıcısını alıntılayarak, filmini 15:30’da yarışmadan çekip festival yönetimine bildirdiğini duyurdu. ‘Canının bildiriye imza atmak istemediğini’ söyleyen Demirkubuz’a bir eleştiri de burdan geldi.
Filiz Aslan, Demirkubuz’a “Heyecandan ziyade bu kadar karanlık bir dönemde kıymet verdiğim bir yönetmenin bildiride ismini görmemekten duyduğum kaygıydı. Ama o minik egon gözünü kör ettiği için algılayamamışsın. Ayrıca ‘Bacım..kitlemek’ derken? İnsan gibi meramını anlatmak dururken bu ne üsluptur? Sen kendini ne sanıyorsun? Hadsiz kibir budalası” sözleriyle yanıt verdi.
Çok sayıda kullanıcı da Demirkubuz’un üslup ve tavrını eleştirdi.