Zeki Demirkubuz festivalden ‘sessizce’ çekilmiş: Canım bildiriye imza atmak istemedi

Yönetmen ve senarist Zeki Demirkubuz, Altın Portakal Film Festivali’nden ‘Hayat’ filmini çektiğini duyurmaya gerek duymamış. Demirkubuz, neden yönetmenlerle ortak bildiriye imza atmadığına yönelik bir eleştiriye “Canım istemedi” diye yanıt verdi.

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlatan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, ‘filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği’ gerekçesiyle festivalden çıkarılmıştı. Yönetmen Nejla Demirci filmi hakkında verilen kararı ‘sansür’ olarak nitelemişti.

27 film festivalden çekilmişti

İlk olarak aralarında başkan Demet Akbağ’ın da yer aldığı 20 jüri üyesi, ‘filmlerde suç unsuru arayan bu bakışın ve sansürün kabul edilemeyeceğini’ belirterek belgesel seçkiye geri alınmazsa görevden çekileceğini açıklamıştı.

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Bugün de Ulusal Yarışma’da yarışan yönetmenler ve yapımcılar ortak açıklamayla festivalden filmlerini çektiğini duyurmuştu.

Festivalden filmini çeken yönetmenler arasında ‘Hayat’ filmiyle yarışan Zeki Demirkubuz’un yer almaması eleştirilere neden olmuştu.

Demirkubuz, kendisinin listede yer almamasını eleştiren bir Twitter kullanıcısını alıntılayarak, filmini 15:30’da yarışmadan çekip festival yönetimine bildirdiğini duyurdu. ‘Canının bildiriye imza atmak istemediğini’ söyleyen Demirkubuz’a bir eleştiri de burdan geldi.

Bacım, yarışmadan çekilmeyen başka filmler varken direk bana kitlenmişsin. Ayrıca 15:30 da filmi yarışmadan çekmiş ve festival yönetimine bildirmiştik.Sadece canım bildiriye imza atmak istemedi, mevzu bu. Bana farketmez ama insan harcamak için bu kadar heyecanlı olmayın.Sevgiler. https://t.co/oadGj0djfm Çok okunan ‘Beşli çete’den AKP’ye transfer çalımı: Eski bakan Lütfi Elvan, Kalyon Holding’de — Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) September 27, 2023

Filiz Aslan, Demirkubuz’a “Heyecandan ziyade bu kadar karanlık bir dönemde kıymet verdiğim bir yönetmenin bildiride ismini görmemekten duyduğum kaygıydı. Ama o minik egon gözünü kör ettiği için algılayamamışsın. Ayrıca ‘Bacım..kitlemek’ derken? İnsan gibi meramını anlatmak dururken bu ne üsluptur? Sen kendini ne sanıyorsun? Hadsiz kibir budalası” sözleriyle yanıt verdi.

Çok sayıda kullanıcı da Demirkubuz’un üslup ve tavrını eleştirdi.

Tamam iyisiniz hoşsunuz sanat anlamında da ama duruş yok be koçum. Ne sen ne de Nuri https://t.co/9wx7Ccu0eD — Ali Osman Gözağaç (@osmangozagac) September 27, 2023

Geri çekilmek yeterli değil demek ki. Mesele geri çekilip çekilmemekle sınırlı değil, insanlar net duruş sergileyen aydınlara özlem duyuyor. Siz sessizce çekildiğinizde bu olmuyor. Esas mesele bu. https://t.co/XNsO9NYykY Çok okunan Nazi askerini parlamentoda alkışlattıran Kanada Avam Kamarası başkanı istifa etti — Dilaney (@dilanimou) September 27, 2023

Gizlice filmi çekmenin politik gücü kamusal deklarasyonla bunu yaygınlaştırmakla kıyaslanamaz bile. Eylem nüfuz etmiyorsa ve dönüşüm uyandırmıyorsa filmi ilkesel olarak çekmek sanıldığı kadar politik olmayabilir https://t.co/EZ4kMt5iSB — Burak Yılmaz (@travissbickle) September 27, 2023