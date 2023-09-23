Altın Portakal’da KHK belgeseline sansür

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Portakal Film Festivali’nde, KHK ile görevlerinden çıkarılan iki memurun mücadelesinin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, yarışma seçkisinden çıkarıldı. Yönetmen Nejla Demirci filmi hakkında verilen kararı ‘sansür’ olarak niteledi.

Kanun Hükmü belgeseli.

KHK ile kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın yürüttükleri mücadeleyi anlatan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla festivalden çıkarıldı.

Demirci, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla festival yönetimini ‘sansür’ uygulamakla suçladı.

Demirci ve Karataş hakkında yargılama süreci olmadığını söyleyen Demirci, uygulamayı ‘hukuksuzluk’ olarak niteledi.

Festivalin, ‘belgesel sinemaya darbe’ vurduğunu belirten Demirci’nin açıklaması şu şekilde:

*Belgeselimiz henüz yapım aşamasındayken yapımı yasaklanmış ve bu sebeple yargıya başvurmuştuk. Nihayetinde AYM eserimi ifade özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi ve tarafıma tazminat ödenmesine karar verildi.

Sinemaya darbe

*Sinema faaliyetini topluma aktarmak için yola çıkmış bir festivalin 60’ıncı yılında doğru olmayan ve dahi doğru olsa bile kendisini ilgilendirmeyen bir yargı süreci işten ayrılma işleminin hukuka aykırılığıyla ilgilidir. Belgeselin konusu ise sivil direniş ve mücadele örneğidir. Mahkeme üzerinde belgesel filmin hiçbir baskı etkinliği yokken KHK ile öğretmeni işten çıkaran yönetimin fiili baskısı vardır. Filmin kaldırılma gerekçesi aldatmacadır, mahkemeyi etkileme potansiyeli mevcut iktidarda fazlasıyla vardır, filmler sadece toplumu bilgilendirme amaçlıdır.

*Bu yaşanan hukuksuzluk, açık seçik sansürün muhatabı sanat özgürlüğünden yararlanması gereken Türkiye toplumudur. Hukuk, demokrasi isteyen Türkiye toplumu mağdur edilmiştir. Bu yaşanan belgesel sinemaya bir darbedir. Bunun sorumlusu Antalya Altın Portakal Film Festivali’dir.