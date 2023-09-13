Altın Portakal’da yarışacak belgesel ve kısa metraj filmler belli oldu

Bu yıl 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film ve Kısa Metraj Yarışması’nda yer alacak yapımlar belli oldu.

Yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması’na gelen 56 başvuru arasından sekiz film seçkiye alındı. Serdal Doğan’ın yönettiği ‘Anlatsam Film Olur’, Nick Read ve Ayşe Toprak’ın birlikte yönettikleri ‘Benim Adım Mutlu’, İpek Kent ve Efe Öztezdoğan’ın birlikte yönettikleri ‘Eclipse’, Ömer Gümüşer’in yönettiği ‘Ege Güneşi’, Münir Alper Doğan’ın yönettiği ‘Felsefe’, Nejla Demirci’nin yönettiği ‘Kanun Hükmü’, Burcu Melekoğlu ve Vuslat Karan’ın birlikte yönettikleri ‘Mavi Kimlik’ ile Cenk Kaptan’ın yönettiği ‘Sen Kimsin?’ adlı filmler yarışacak.

Benim Adım Mutlu

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda ise gelen 164 başvuru arasından 14 film seçkiye alındı. Yiğit Hepsev’in yönettiği Aç Karnına Çıkmayalım’, Ekrem Ayhan Çakay’ın yönettiği ‘Ben Süpermarket Değilim’, Tuvana Simin Günay’ın yönettiği ‘Dank’, Can Merdan Doğan’ın yönettiği ‘En Uzun Gece’, Çağıl Bocut’un yönettiği ‘Her Gün Biraz Daha Kolay’, Abdullah Çeper’in yönettiği ‘Kaç Gün Sürecek’, Aziz Alaca’nın yönettiği ‘Kruvasan’, Sevgi Ortaç’ın yönettiği ‘Küçük Buluntular’, Tilbe Cana İnan’ın yönettiği ‘Nasıl Kaybolunur’, Doğan Belge’nin yönettiği ‘Nehir’, Yasemin Demirci’nin yönettiği ‘Onun Kalesinde’, Resmiye Emir’in yönettiği ‘Sonunda’, Ramazan Kılıç’ın yönettiği ‘Tarihte Yaşanmamış Olaylar’ ve Şirin Bahar Demirel’in yönettiği ‘Zarafet ve Şiddet Arasında’ adlı fimler yarışacak.

En Uzun Gece

Önümüzdeki günlerde açıklanacak ana jürinin değerlendirmesi sonucunda Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 60 bin lira değerinde ‘En İyi Film Ödülü’, 30 bin lira değerinde ‘Jüri Özel Ödülü’; Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda 30 bin lira değerinde ‘En İyi Film Ödülü’ ve 20 bin lira değerinde ‘Jüri Özel Ödülü’ verilecek.

Ödüller 14 Ekim akşamı düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.