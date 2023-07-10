Altın Portakal jürisine Demet Akbağ başkanlık edecek

Bu yıl 60’ıncı yılını kutlayan Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ana jürisine oyuncu Demet Akbağ başkanlık edecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, 14 kategoride ödül verilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na tiyatro, sinema ve televizyona uzanan oyunculuk kariyeri boyunca unutulmaz projelere ve çok sevilen karakterlere hayat veren Demet Akbağ’ın başkanlık edeceğini duyurdu.

Bu yıl 7-14 Ekim’de düzenlenecek festivalin başkanlığını Muhittin Böcek, idari direktörlüğünü Av. Cansel Tuncer, yönetmenliğini Dr. Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.

Altın Portakal ödüllerinin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmaları ve Uluslararası Yarışma’da toplam 1 milyon 275 bin lira değerinde ödül dağıtılacak.

Antalya Film Forum 10’uncu yaşında beş ayrı platformda toplam 550 bin lira değerinde ödül vermeye devam edecek.

Geçen yıl başlatılan Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması da ikinci yılında 120 bin lira değerinde ödül vererek edebiyat ve sinema dünyasına desteğini sürdürecek.

Demet Akbağ

Demet Akbağ, 1981’de Gönül Ülkü & Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nda başladığı profesyonel kariyerine Şan Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Orta Oyuncular gibi tiyatro topluluklarında devam etti.

1987’de ‘Baldız ve Bacanak’ dizisiyle kamerayla tanışan Akbağ, 1994’te ‘Davacı’ ile başladığı sinema kariyerinde hemen aynı yıl rol aldığı ‘Tersine Dünya’ filmindeki performansıyla Antalya Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülerek ilk Altın Portakal’ını aldı.

Akbağ, 1995’te BKM’nin temellerinin atılmasıyla hem ‘Otogargara’ oyunuyla hem televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Bir Demet Tiyatro’ ile seyircilerin gönlünde taht kurdu. Akbağ, aradan geçen yaklaşık 30 yıl boyunca tiyatro oyunlarında, filmlerde, televizyon dizileri ve programlarla başarılı performanslarla izleyicilerle buluşmaya devam etti.

2001’de ‘Vizontele’ filminde canlandırdığı Siti Ana karakteriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali En iyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alarak ikinci Altın Portakal’ına layık görüldü. 2014’te rol aldığı Nuri Bilge Ceylan imzalı Altın Palmiye ödüllü ‘Kış Uykusu’ filmiyle uluslararası arenada da tanınan oyuncu 15 yıl aranın ardından geçen yıl tiyatro sahnesine geri dönerek kapalı gişe olarak devam eden ‘Aydınlıkevler’ oyunuyla izleyiciyle buluştu.