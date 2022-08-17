Altın Portakal için başvurular sona erdi: Toplam 548 eser

Bu yıl 1-8 Ekim’de yapılacak Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Yarışmalar’a 265, Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’na 77 ve Antalya Film Forum’a 206 proje başvurdu. Toplam başvuru sayısı 548.

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Bu yıl 59’uncu kez düzenlenecek festival kapsamındaki yarışmalar için başvurular sona erdi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 46, Ulusal Belgesel Film Yarışması’na 52 ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’na 167 yapım başvuru yaptı. Ulusal Yarışmalar’da bu yıl toplam 940 bin lira ödül verilecek.

Bu yıl başlatılan Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’na katılan 77 senaryo arasından seçilen en iyi proje 80 bin lira, ‘jüri özel ödülü’nü alacak proje 40 bin lirayla ödüllendirilecek. Eserin yazarı ile senaryo yazarı farklı kişilerse para ödülünün iki kişi arasında eşit olarak paylaştırılacağı yarışmanın sonuçları açılış töreninde duyurulacak.

2-4 Ekim arasında fiziki, 4-6 Ekim arasında çevrim içi olarak düzenlenecek Antalya Film Forum içinse beş kategoride 206 proje sunuldu.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’na 76, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu’na 26, Belgesel Film Work in Progress Platformu’na 35, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na yedi ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu için 62 başvuru yapıldı.

Dört kategori için 430 bin lira, Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nda Netflix Türkiye Grow Creative programı kapsamında 100 bin lira ödül verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı festivalin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu üstlenecek.