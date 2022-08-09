Altın Portakal Sinema Okulu’na başvurular açıldı

Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek 4. Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları kabul etmeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 1-8 Ekim’de düzenlenecek festivalin hazırlıkları sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geleceğin sinemacılarına destek olmak için 2019 yılında hayata geçirdikleri Altın Portakal Sinema Okulu’nun 2-7 Ekim’de çevrimiçi düzenleneceğini duyurdu: “Her gün gerçekleşecek derslerde sinema sektörünün başarılara imza atmış önde gelen isimleri Altın Portakal Sinema Okulu’na seçilecek 250 öğrenci ile tecrübelerini paylaşacak.”

Üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar eğitimi alan öğrencilerine yönelik olan Sinema Okulu için son başvuru tarihi 1 Eylül olarak belirlendi. Sinema öğrencileri başvuru formuna festivalin web sitesi üzerinden ulaşabilecek.