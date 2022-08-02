Altın Portakal’ın jüri başkanı belli oldu

59’uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ana jürisine yönetmen, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu başkanlık edecek.

Yönetmen Yeşim Ustaoğlu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, tüm filmlerin Türkiye’deki ilk gösterimlerini yapacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine, 1984 yılında çektiği ilk kısa filmi ‘Bir Anı Yakalamak’tan son filmi ‘Tereddüt’e kadar geçen süreçte ulusal ve uluslararası alanda ödüllere layık görülen senarist, yönetmen ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu’nun başkanlık edeceğini duyurdu.

Son başvuru 4 Ağustos

Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmaları’na, 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin son başvuru tarihi olan 9 Ağustos 2021’den sonra tamamlanmış ve 59’uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden önce Türkiye’de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış, yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler katılabilecek.

Festivalin web sitesi üzerinden yapılacak başvurular 4 Ağustos 2022, Perşembe günü saat 18:00’de sona erecek.