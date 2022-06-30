Altın Portakal’da edebiyat uyarlaması senaryo yarışması düzenlenecek

Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 1-8 Ekim’de yapılacak.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 59’uncu kez düzenlenecek festivali kapsamında ‘edebiyat uyarlaması uzun metraj senaryo yarışması’ da düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yarışmanın amacının edebiyatın nitelikli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ederek, yapımcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmak olduğunu belirtti.

Sinema tarihindeki ‘Susuz Yaz’, ‘Anayurt Oteli’, ‘Gizli Yüz’, ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’, ‘Zübük’, ‘Adı Vasfiye’, ‘Karılar Koğuşu’, ‘Hababam Sınıfı’, ‘Yılanların Öcü’, ‘Vurun Kahpeye’ ve ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ gibi birçok önemli filmin edebiyat uyarlaması olduğuna işaret eden Böcek, sinemaya güçlü senaryolar kazandıracak böylesi yarışmanın ülkede ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali tarafından düzenleneceğinin altını çizdi.

Yarışmaya katılacak senaryonun, 31 Aralık 2022’den önce Türkiye’de basılmış bir eserden uyarlanmış olması ve her iki eserin sahibinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Daha önce filme çekilmiş ya da tiyatro oyunu olarak sahnelenmiş eserler yarışmaya kabul edilmeyecek.