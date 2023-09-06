Altın Portakal’da yarışacak filmler açıklandı

Bu yıl 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak 10 film belli oldu.

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Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 43 yapım başvurdu. Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film Türkiye’de ilk kez Antalya’da sinemaseverlerle buluşacak.

Hayat

Kıvanç Sezer’in yönettiği ‘8×8’, Melisa Önel yönetmenliğindeki ‘Aniden’, yönetmenliğini Mete Gümürhan’ın yaptığı ‘Beraber’, Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği ‘Bildiğin Gibi Değil’, Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğindeki ‘Hayat’, İsmail Güneş’in yönettiği ‘Kurban’, Cemil Ağacıkoğlu’nun yönetmenliğindeki ‘Son Hasat’, Selman Nacar’ın yönettiği ‘Tereddüt Çizgisi’, yönetmenliğini Nehir Tuna’nın yaptığı ‘Yurt’ ve Miraç Atabey’in yönettiği ‘Zamanımızın Bir Kahramanı’ adlı filmler bu yıl Altın Portakal ödülleri için heyecan yaşayacak.

Bildiğin Gibi Değil

Dünya prömiyerini Antalya’da yapacaklar

Öte yandan ‘8×8’, ‘Bildiğin Gibi Değil’, ‘Hayat’, ‘Kurban’ ve ‘Zamanımızın Bir Kahramanı’ aynı zamanda dünya ilk gösterimlerini Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacaklar.

8×8

Festivalde ilk filmlerini gerçekleştiren yönetmenlerin aday olabildiği ‘Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü’ için ise ‘Beraber’, ‘Yurt’ ve ‘Zamanımızın Bir Kahramanı’ filmleri değerlendirilecek.

Beraber

Demet Akbağ’ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplam 945 bin lira tutarındaki ödüllerin sahiplerini belirleyecek. Geçen yıl olduğu gibi Film Yönetmenleri Derneği jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de SİYAD En İyi Film Ödülü’nün sahibini belirleyecek.

Ödüller 14 Ekim akşamı düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.