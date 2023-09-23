Altın Portakal jürileri, sansürlenen belgesel geri alınana kadar görevden çekildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Portakal Film Festivali jürileri, yarışma seçkisinden çıkarılan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeselin seçkiye geri alınmaması durumunda görevlerini yerine getirmeyeceklerini açıkladı.

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Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın yürüttükleri mücadeleyi anlatan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, ‘filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği’ gerekçesiyle festivalden çıkarılmıştı. Yönetmen Nejla Demirci filmi hakkında verilen kararı ‘sansür’ olarak nitelemişti.

‘Meslektaşlarımızla yan yana durmayı görev biliyoruz‘

Jüriler, sosyal medyada yayınladıkları ortak açıklamayla belgeselin ani bir kararla yarışma programından çıkarılması karşısında ‘şaşırdıklarını’ ve ‘üzüldüklerini’ söyledi.

‘Filmlerde suç unsuru arayan bu bakışın ve sansürün kabul edilemeyeceği’ belirtilen açıklamada şunlar yazıldı:

“Yıllardır süren Antalya Altın Portakal Film Festivali geniş bir mutabakatla topluma aittir. Demokratik ilkelerden, ifade özgürlüğünden ödün veremez. Bu bağlamda sanatçılar için güvenli bir alan olmaya devam etmesi yaşamsaldır. Jüri üyeleri olarak bizler de meslektaşlarımızla yan yana durmayı görev biliyoruz.

Aşağıda imzası bulunan jüri üyeleri olarak, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ndeki görevimizi, ‘Kanun Hükmü’ filminin Belgesel Yarışma seçkisine geri alınmasıyla yerine getirebileceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

Jüriler şöyle: Demet Akbağ, Ayşegül Aldinç, Onur Saylak, Özcan Alper, Mehmet Günsür, Ali Ağa, Sema Kaygusuz, Behiç Ak, Zeynep Dadak, Deniz Tortum, Elif Refiğ, Hazar Ergüçlü, Paolo Bertolin, Ali Ercivan, Hakan Bıçakçı, Anna Maria Aslanoğlu, Ezel Akay, Engin Palabıyık, Senem Erdine, Ahmet Gürata.