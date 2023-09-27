Altın Portakal’da sansüre karşı bir tavır da yönetmen ve yapımcılardan: 27 film çekildi

‘Kanun Hükmü’ isimli belgeselin Altın Portakal Film Festivali’nin programından çıkarılmasına çoğu yönetmen ve yapımcı kayıtsız kalmadı. 27 film festivalden çekildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlatan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, ‘filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği’ gerekçesiyle festivalden çıkarılmıştı. Yönetmen Nejla Demirci filmi hakkında verilen kararı ‘sansür’ olarak nitelemişti.

Aralarında başkan Demet Akbağ’ın da yer aldığı 20 jüri üyesi, ‘filmlerde suç unsuru arayan bu bakışın ve sansürün kabul edilemeyeceğini’ belirterek belgesel seçkiye geri alınmazsa görevden çekileceğini açıklamıştı.

Festivallerin sansüre boyun eğmesi kabul edilemez

Sansüre karşı bir tavır da yönetmen ve yapımcılardan geldi. Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan 27 film festivalden çekildi.

“Belgeselin yarışma programından çıkartılmasını sanatsal ifade özgürlüğüne açık bir tehdit olarak görüyoruz” denen ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

“Özü itibariyle topluma ait olan festivallerin sansüre boyun eğmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. ‘Kanun Hükmü’ filmi, Ulusal Belgesel Yarışması’ndaki yerini alana dek filmlerimizle festivalde yer almayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Ulusaldan yedi film

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ndan çekilen filmler şöyle:

Vuslat Saraçoğlu, ‘Bildiğin Gibi Değil’

Selman Nacar, ‘Tereddüt Çizgisi’

Kıvanç Sezer’, ‘8×8’

Melisa Önel’, ‘Aniden’

Cemil Ağacıkoğlu, ‘Son Hasat’

Mete Gümürhan, ‘Beraber’

Nehir Tuna, ‘Yurt’

Demirkubuz ayrı açıklama yapacak

‘Hayat’ filmiyle yarışma seçkisinde yer alan Zeki Demirkubuz’un daha sonra ayrı bir açıklama yapacağı öğrenildi.

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Altı belgesel çekildi

Ulusal Belgesel Film Yarışması’ndan çekilen yapımlar şöyle:

Serdal Doğan, ‘ Anlatsam Film Olur ’

’ Nick Read ve Ayşe Toprak, ‘Benim Adım Mutlu’

Ömer Gümüşer, ‘Ege Güneşi’

Münir Alper Doğan, ‘Felsefe’

Burcu Melekoğlu ve Vuslat Karan, ‘Mavi Kimlik’

Cenk Kaptan, ‘Sen Kimsin?’

Kısa filmlerciler fire vermedi

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan tüm filmler fire vermeden festivalden çekildi: