Özgür Özel: CHP sağa kaydı ama biz düzelteceğiz

CHP genel başkan adayı Özgür Özel, CHP’nin sağa kaydığını ama kendilerinin bunu düzelteceğini dile getirdi.

Özgür Özel. Fotoğraf: CHP

Mayıs 2023 seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesinden sonra CHP içinde ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı. Bu tartışmaların en güçlü figürleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yer alıyordu. Kılıçdaroğlu’ysa istifa etmeyeceğini ve ‘gemiyi güvenli alana yanaştıracağını’ dile getiriyordu.

Özel, 15 Eylül’de parti genel başkanlığına adaylığını açıklamıştı. İmamoğlu da Özel’e başarılar dilemişti.

Özel, genel başkan adayı olarak Birgün’e konuştu. CHP’nin sağa kaydığını belirten Özel, Kılıçdaroğlu’nun söylediği birçok şeyin ‘ortaklaşılmadan’ söylendiğini dile getirdi.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*CHP’ye bir Macron aramıyoruz. Siyasetsiz birini bulmayacağız. Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre… Bu partinin başına yeni, güçlü ve partili bir figürü biz yakıştırmaz ve halka benimsetmezsek halk bir başka siyasetsiz birini partinin başında görebilir, Macronlaşma riski çıkar.

*Siyasetsizliği çözüm olarak görebilecek, popüler lider arayan ve bir anda popülist siyasete ön açabilecek bir seçmen grubu var. Bu riski görmek lazım. Bizim figürlerin onlar için cazip olduğunu göstermemiz lazım. Siyasetsiz lider tehlikesi, bence Fransa’da işleyen bu işin Türkiye’de işleme riski var. Sol, sosyal demokrat siyaset için, emekçilerin hakları için, örgütlenme özgürlüğü için en büyük tehlike bir siyasetsiz liderin gelme tehlikesidir.

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Helalleşmenin samimiyeti sorgulandı

*(Partinin bu süreçte sağa kaydığı eleştirilerine katılıyor musunuz? Örneğin helalleşme söylemine nasıl baktınız sorusuna ilişkin) Genel başkan, grup toplantısında söylediğinde bunu öğrendim. Ortaklaşılmadığı için sahipsiz kaldı. Bir tarafa Roboski’yi koyup, bir tarafa başını örttüğü için öğrencilerin eğitim hakkının elinden alınmasını koyup, örtünme özgürlüğü kadar örtünmeme özgürlüğünün de öne çıkarılması, hayat biçimine müdahale edilmesine karşı olunduğunun söylenmesi ve tam özgürlükçe bir çizgiden yaklaşıp Türkiye’nin geçmişteki tüm travmalarıyla helalleşecek cesaretteyiz, denilmesi gerekirdi. Kürtlerin, Aleviler’in yaşadığı travmalarda buna dahildir, 80 darbesi sonrası sağcıların yaşadığı işkenceler de buna dahildir diyerek ortaklaşılmadığı için bu işin bir ayağı topalladı, samimiyeti sorgulandı.

‘CHP sağa kaydı’

*Sonuçta Genel başkanın da yalnız kaldığı görüşüne katılıyorum, çünkü ortaklaşmadan yola çıktı. Örneğin, mutfak videolarının çok samimi, çok inandırıcı tarafı var. Ama bir taraftan da hazır olmadığımız birçok hamleyi mutfak videolarından öğrendik biz de. Evet, CHP sağa kaydı ama biz düzelteceğiz.