TTB: İki genç doktor yaşamlarına son verdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) iki genç doktorun yaşamlarına son verdiğini duyurdu.

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TTB, Twitter hesabından (Yeni adıyla X) paylaştığı intihar açıklamasında, ‘ekonomik kriz, güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları, idare baskısı ve sağlıkta şiddet’e dikkat çekti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Bugün iki genç meslektaşımızın yaşamlarına son verdiğini öğrendik. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş’i ve Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi’nde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Eren Özkara’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının ekonomik kriz, güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları, idare baskısı, sağlıkta şiddet gibi birçok nedenle kıskaca alınmasını kabul etmiyoruz! Yaşamak ve yaşatmak için, emeğimizin hakkı için tüm meslektaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz!”