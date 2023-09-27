İmamoğlu’ndan CHP’li ilçe başkanına tepki: Rezillik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’e törene katılımın azlığından şikayet ederek tepki gösterdi.

İmamoğlu, belediyenin açtığı kreşlerin temel atma törenine katıldı. Tören, Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki şantiyede yapıldı.

DHA’nın aktardığına göre, törene katılımın az olmasından dolayı İmamoğlu, Avseren’e tepki gösterdi. İmamoğlu “Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik” dedi.

Bunun üzerine İmamoğlu’nun etrafındaki isimler, basın mensuplarının burada olduğunu dile getirdi. İmamoğlu da “Hiç önemli değil basın, masın” dedi.