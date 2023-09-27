Mehmet Şimşek yine ‘sabır’ istedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, doğru yolda olduklarını ancak yine de ‘sabırlı olunması’ gerektiğini dile getirdi.

Mehmet Şimşek. (AA)

Aralık 2021’de bakanlık koltuğuna oturan eski bakan Nureddin Nebati döneminde enflasyon, cari açık ve döviz kurları rekor kırmıştı. Rezervler de ‘dost ülkeler’in desteğine rağmen eksilerde.

Böyle bir tabloda bakanlık koltuğuna oturan Şimşek’se ‘rasyonel zemin’ vurgusuyla göreve başladı.

Şimşek’in koltuğuna oturmasının ardından hızla yükselen dolar 27,2’yi, avro 28,9 seviyesinde ilerliyor. Yeni yönetim altında bazı vergiler artırılırken Merkez Bankası da enflasyon beklentisini iki buçuk katına çıkarmıştı.

Bu şartlar altında Şimşek, dönem dönem herkesten sabır dileyerek dönüşümün zaman alacağına yönelik mesajlar veriyor.

Şimşek, benzer bir mesajı yine verdi.

Financial Times’a konuşan Şimşek, “Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için güvene ihtiyacınız var, anahtar bu. Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü emareler var. Ama sabırlı olmamız gerekiyor, bu zorlu bir süreç” dedi.