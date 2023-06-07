Mehmet Şimşek, hedeflere ulaşmak için ‘biraz zaman ve sabır’ istedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hedeflere ulaşmak için ‘biraz sabır ve zaman’a ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Mehmet Şimşek. (AA)

Aralık 2021’de bakanlık koltuğuna oturan eski bakan Nureddin Nebati döneminde enflasyon, cari açık ve döviz kurları rekor kırmıştı. Bu dönemde devreye alınan kur korumalı mevduat için uzmanlar ‘saatli bomba’ benzetmesini yapıyor. Rezervler de ‘dost ülkeler’in desteğine rağmen eksilerde.

Böyle bir tabloda bakanlık koltuğuna oturan Şimşek’se ‘rasyonel zemin’ vurgusuyla göreve başladı. Uzmanlar, ekonomideki tablo nedeniyle Şimşek’in işinin zor olduğu görüşünde.

Şimşek’in koltuğuna oturmasının ardından yükselişi hızlanan dolar/TL bugün 23 seviyesini aşarak rekor kırdı.

Şimşek’ten bunun üzerine paylaştığı İngilizce mesajda ‘öngörülebilirliği’ sağlama sözü vermişti. Şimşek daha sonra paylaştığı şu Türkçe mesajda da ‘sabır ve zaman’a ihtiyaç olduğunu vurguladı:

“Hükümetimizin üstesindesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var.

Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz.”