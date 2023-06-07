Mehmet Şimşek’in İngilizce mesajında ‘öngörülebilirlik’ vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngilizce paylaştığı mesajda ‘öngörülebilirliği artırmanın’ önemine dikkat çekti.

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Aralık 2021’de bakanlık koltuğuna oturan eski bakan Nureddin Nebati döneminde enflasyon, cari açık ve döviz kurları rekor kırmıştı. Bu dönemde devreye alınan kur korumalı mevduat için uzmanlar ‘saatli bomba’ benzetmesini yapıyor. Rezervler de ‘dost ülkeler’in desteğine rağmen eksilerde.

Böyle bir tabloda bakanlık koltuğuna oturan Şimşek’se ‘rasyonel zemin’ vurgusuyla göreve başladı. Uzmanlar, ekonomideki tablo nedeniyle Şimşek’in işinin zor olduğu görüşünde.

Şimşek’in koltuğuna oturmasının ardından yükselişi hızlanan dolar/TL bugün 23 seviyesini aşarak rekor kırdı.

Şimşek’ten bunun üzerine İngilizce bir açıklama geldi. Şimşek’in Twitter hesabından paylaştığı ilgili açıklama şöyle:

“Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır. Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır.”