Mehmet Şimşek’ten ‘rasyonel zemin’ vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, koltuğu Nureddin Nebati’den devralırken yaptığı konuşmada ”Rasyonel zemin” vurgusu yaptı.

Fotoğraf: ANKA

Aralık 2021’de bakanlık koltuğuna oturan Nebati döneminde enflasyon, cari açık ve döviz kurları rekor kırmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz’ ısrarı nedeniyle ortaya çıkan tabloyu savunmaya çalışan Nebati’nin ‘epistemolojik kopuş’ sözleri, sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Nebati bugün görevini ‘oh’ çekerek Şimşek’e devretti.

Şimşek’se ilk konuşmasında ‘rasyonellik’ vurgusu yaptı. Şimşek’in mesajları şöyle:

*Vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başlayacağız. Şahsıma ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.

*Mali disiplin ve fiyat istikrarı temel hedefimiz olacak. Kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makrofinansal istikrarı önceliklendireceğiz.

*Sosyal refahı artıracağız. Bu hedefe ulaşmada şeffaflık, öngörülebilirlik, uluslararası normlara uyguluk temel hedefimiz olacaktır.

*Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır.

*Enflasyonla mücadele temel politikamız olacak.