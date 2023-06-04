Görevi devreden Nebati, ‘Oh’ çekti

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görevini Mehmet Şimşek’e devrettikten sonra ‘Oh’ çekti.

Nebati, görevi Şimşek’e devretti. (Twitter)

Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dışındaki tüm kabine üyelerini değiştirdi. Değiştirilen bakanlar arasında en çok tartışılandan birisi Nureddin Nebati’ydi. Nebati, görevini yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e devretti. Devir teslim konuşması biter bitmez Nebati, Şimşek’e dönerek ‘Oh…’ dedi.

Nebati’nin bu tepkisi kameralara da yansıdı.