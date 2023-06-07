Dolar/TL 23’e koşuyor: Artış hızlandı

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından yükselişi hızlanan dolar/TL, gece saatlerinde 22,33 seviyesine geldi. Piyasaların açılmasıyla birlikte kur 22,85 seviyesine fırladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bu durum piyasada ikili bir fiyat oluşmasına yol açtı. Seçimler sonrasıysa kurdaki hareketlenme durdurulamıyor.

Dolar/TL gece saatlerinde sığ piyasalarda 22,33’ü görmüştü. Piyasaların açılmasıyla birlikte kur 22,85 seviyesine fırladı. Saat 09:10 itibariyle dolar/TL 22,73 seviyesinde.

Avro/TL tarafındaysa 24 sınırı aşıldı. Kur şu an 24,47 seviyesinde.