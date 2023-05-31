Dolar ve avro kurunda yeni rekor

Dolar ve avro, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazandığı seçimler sonrası haftanın üçüncü iş gününde de Türk Lirası karşısında yükselişte.
Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.
Bugün dolar/TL saat 03:43’te 20,81’i görürken saat 08:50 itibariyle 20,66’dan işlem görüyor.
Avro da rekora koşuyor
Avro da rekorunu sürdürüyor. Saat 05:24’te TL karşısında 22,27’yi gören avro 08:50 itibariyle 22,11’den işlem görüyor.