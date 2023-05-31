Dolar ve avro kurunda yeni rekor

Dolar ve avro, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazandığı seçimler sonrası haftanın üçüncü iş gününde de Türk Lirası karşısında yükselişte.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Bugün dolar/TL saat 03:43’te 20,81’i görürken saat 08:50 itibariyle 20,66’dan işlem görüyor.

Avro da rekora koşuyor

Avro da rekorunu sürdürüyor. Saat 05:24’te TL karşısında 22,27’yi gören avro 08:50 itibariyle 22,11’den işlem görüyor.