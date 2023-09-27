Bank of America: 1 dolar 30 lira olacak

Bank of America, dolar/TL’nin 2023 yılının son çeyreğinde 30’u göreceğini bildirdi.
Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.
Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı.
Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı.
Son dönemde dolar/TL ve avro/TL, azalan bir ivmeyle de olsa artışını sürdürüyor. Şu an (15:44) dolar/TL 27,3, avro/TL 28,81 seviyesinde ilerliyor.
Bank of America Polonya, Macaristan ve Türkiye para birimleriyle ilgili bir not yayınladı.
Bloomberg HT’nin aktardığına göre banka, TL’nin 2023 yılının son çeyreğinde 30’u görmesini bekliyor.