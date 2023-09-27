Bank of America: 1 dolar 30 lira olacak

Bank of America, dolar/TL’nin 2023 yılının son çeyreğinde 30’u göreceğini bildirdi.

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Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı.

Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı.

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Son dönemde dolar/TL ve avro/TL, azalan bir ivmeyle de olsa artışını sürdürüyor. Şu an (15:44) dolar/TL 27,3, avro/TL 28,81 seviyesinde ilerliyor.

Bank of America Polonya, Macaristan ve Türkiye para birimleriyle ilgili bir not yayınladı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre banka, TL’nin 2023 yılının son çeyreğinde 30’u görmesini bekliyor.