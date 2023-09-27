Borsada güne tedbirle başlayan hisseler – 27 Eylül 2023

Borsa İstanbul’da bugün sekiz hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 8.275,14 puandan başladı.

Investing’in aktardığına göreyse bugün sekiz hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Buna göre, ATSYH hisseleri 26 Ekim’e kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağıyla) işlem görecek. Bu hisselere halihazırda uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri de devam edecek.

ADEL, ADGYO, EMKEL, LIDFA, NUHCM ve TETMT hisseleri, aynı dönemde açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

TARKM hisseleriyse 27/09/2023 aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek. TARKM hisselerine halihazırda uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağıyla brüt takas tedbirleri de devam edecek.

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Emir paketi tedbiri, ‘piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması’, ’emir iptalinin, emir miktar azaltımıyla emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması’ ve ’emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması’ uygulamalarını kapsıyor.