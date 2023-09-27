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Yaramazlara biraz batar!

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:


  • SKBNK
  • ULKER
  • SASA
  • CANTE
  • HEKTS

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:

  • GWIND
  • ALFAS
  • AKSEN
  • AKCNS
  • KONTR

Borsa günü düşüşle tamamladı

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