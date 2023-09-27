Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.
Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:
- SKBNK
- ULKER
- SASA
- CANTE
- HEKTS
Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:
- GWIND
- ALFAS
- AKSEN
- AKCNS
- KONTR
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