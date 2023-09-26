Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kaybederek günü 8.242,26 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 177,4 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,86’yla kimya, petrol, plastik, en çok gerileyense yüzde 3,85’le iletişimdi.

AA’ya konuşan analistlere göre küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ‘şahin’ ifadeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendi. Yarın teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesi direnç, 8.200 puan destek konumunda.