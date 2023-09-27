Binance Rusya’dan çekiliyor

Kripto para borsası Binance, Rusya’dan çekileceğini açıkladı.

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Binance’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şirketin, Rusya’daki varlıklarının tamamının kripto borsası CommEX’e satılması yönünde anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya’daki kullanıcıların sorun yaşamaması için çıkış işlemlerinin bir yılda tamamlanacağı dile getirildi.

Binance, bundan sonra halihazırda faaliyetlerinin sürdüğü 100’ün üzerindeki diğer ülkelere odaklanacak.

Binance has entered into an agreement to sell the entirety of its Russia business to CommEX (https://t.co/JJRKCo9coA).



To ensure a smooth process for existing Russian users, the off-boarding process will take up to one year. All assets of existing Russian users are safe and… Çok okunan Nazi askerini parlamentoda alkışlattıran Kanada Avam Kamarası başkanı istifa etti — Binance (@binance) September 27, 2023

Binance son dönemde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ‘menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle açtığı davayla boğuşuyor. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao hakkında da dava açılmıştı.

Şirket ayrıca çok sayıda kişiye işten çıkarırken dünyanın bazı bölgelerindeki hizmetlerini sonlandırıyor.