Krizdeki Binance’de üst düzey istifa

Kripto para borsası Binance’in küresel ürün müdürü Mayur Kamat, şirketteki işten çıkarmalar ve istifalar devam ederken görevinden ayrıldı.

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Reuters’ın aktardığına göre Kamat’ın istifası, strateji sorumlusu Patrick Hillmann ve hukuk müşaviri Hon Ng’nin de dahil bir grup üst düzey ismin istifasının ardından geldi.

Binance son dönemde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ‘menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle açtığı davayla boğuşuyor. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao hakkında da dava açılmıştı.

Şirket ayrıca işten çıkarmalara başlarken dünyanın bazı bölgelerindeki hizmetlerini sonlandırıyor.