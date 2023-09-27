Son gülen Aykut Erdoğdu oldu: Mehmet Cengiz davasında tazminat kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) ‘beşli çete’den Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz’in şikayetiyle eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’na hapis cezası veren mahkemeyi hatalı buldu. ‘Hak ihlali’ kararı veren AYM, Erdoğdu’ya tazminat ödenmesini de hükmetti.

Cengiz, Erdoğdu’yu mahkemeye vermişti. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erdoğdu, Cengiz Holding’le ilgili Sayıştay raporlarında yer alan ‘yolsuzluk’ iddialarıyla ilgili 2014’te Birgün’e yazı yazmıştı. Cengiz şikayette bulununca İstanbul başsavcılığı söz konusu köşe yazısında yer alan bazı açıklamaların suç oluşturduğu iddiasıyla Erdoğdu hakkında ceza soruşturması başlatmıştı.

İstanbul 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Erdoğdu hakkında ‘yayın yoluyla alenen hakaret suçundan’ 3 bin 45 TL adli para cezası ve iftira suçundan da bir yıl hapis cezası vermişti.

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Erdoğdu kararı AYM’ye taşıdı. AYM, mahkemenin söz konusu iddiaların doğruluğunu araştırmadan hapis cezası vermesini ‘hak ihlali’ saydı. Ayrıca Erdoğdu’na net 39 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Erdoğdu karardan sonra X hesabından şöyle yazdı: “Anayasa Mahkemesi’nin kararları bağlayıcı/referans kararlar olduğu için bundan sonra mahkemeler, yolsuzluk iddialarının doğru olup olmadığını araştırmak zorunda kalabilir. Eğer mahkemeler bu karardan sonra yolsuzluk iddialarının doğruluğunu araştırmaya başlarsalar birçok yolsuzluk delilleriyle açığa çıkar. Bu karardan sonra (karara uyulursa) ülkemizde yolsuzluk yapmak biraz daha zorlaşacak.”