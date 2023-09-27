Nazi askerini parlamentoda alkışlattıran Kanada Avam Kamarası başkanı istifa etti

Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı’nda Naziler için savaşan Ukraynalıyı parlamentoda ‘savaş kahramanı’ ilan edip alkışlattırmasına yönelik eleştirilerin ardından istifa etti.

Alkışlanan Nazi askeri Yaroslav Hunka. (Görsel: CBC News)

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, 22 Eylül’de Kanada Parlamentosu’nda yaptığı konuşmanın ardından, Rota, ‘savaş kahramanı’ diye tanıttığı 98 yaşındaki Yaroslov Hunka‘yu tüm üyelere ayakta alkışlatmıştı.

Hunka’nın, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Rota, ağır eleştirilere maruz kalmış, istifası istenmişti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau olup biteni ‘utanç verici’ olarak nitelemişti. Eleştiriler üzerine Rota özür dilemişti.

İstifa çağrılarına bir süre direnen Rota, başkent Ottowa’da parti yönetimiyle görüşmesinin ardından parlamentoda bir konuşma yaptı. Rota, “Başkanlıktan istifa etmem gerekiyor. Bir kez daha pişmanlığımı dile getirmek isterim” dedi.